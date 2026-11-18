Rückgänge gab es einzig in den zusammengefassten Appenzeller Kantonen mit 1,2 Prozent sowie in Solothurn mit 0,5 Prozent und in der Waadt mit 0,1 Prozent. Im Jahresvergleich lagen die Angebotsmieten nur in Schwyz tiefer, und zwar um 1,2 Prozent. Ausschlaggebend war vor allem der hohe Vergleichswert vom Oktober 2025.