Auch bei den Eigentumswohnungen gab es grössere regionale Unterschiede. Während die Angebotspreise in der Ostschweiz um 2,4 Prozent zurückgingen, legten sie im Mittelland um 1,4 Prozent zu. Steigende Preise wurden zudem in der Nordwestschweiz (+0,8 Prozent) und in der Region Zürich (+0,4 Prozent) verzeichnet. In den übrigen Regionen gingen die Preisforderungen leicht zurück.