Ob Lösegeldforderungen vorliegen, mit einer Veröffentlichung der Daten gedroht wurde oder bereits Hinweise auf einen Missbrauch bestehen, wollte Publica mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen der Bundesanwaltschaft nicht sagen. Andere Bundesstellen unterhalten laut der ursprünglichen Mitteilung keine Geschäftsbeziehungen mit dem betroffenen Softwarelieferanten.