Die saudi-arabische Luftabwehr fing nach Militärangaben nahe der für Muslime heiligen Stadt Mekka eine Huthi-Drohne ab. Das unbemannte Flugobjekt wurde demnach im Süden der Stadt zerstört. Turki al-Maliki, der Sprecher des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses, das im Jemen an der Seite der Regierung gegen die Huthi-Miliz kämpft, bezeichnete den Angriff auf der Plattform X als «schändliche Tat». Empörung kam auch vom pakistanischen Regierungschef Shehbaz Sharif, der den angeblichen Drohnenangriff auf Mekka als «feige und niederträchtig» kritisierte.