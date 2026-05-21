«Glas bietet nicht nur eine bessere Geschmackserhaltung als Konkurrenzprodukte, sondern auch mehr Lebensmittelsicherheit», sagt der seit Anfang Jahr amtierende Konzernchef im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. In Glasflaschen blieben etwa keine Rückstände von Mikroplastik zurück. Die Glasverpackungen profitierten daher vom Gesundheitstrend.