Berichten zufolge bauten wichtige grosse Firmen in China in diesem Jahr bereits Arbeitsplätze ab. Ohnehin kämpfen vor allem junge Menschen in China damit, eine Stelle zu finden. Parallel arbeiten immer mehr Leute in Gelegenheitsjobs oder freiberuflich. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit werden auch Posten bei Chinas Staatsbetrieben, die zwar meist wenig Flexibilität aber dafür einen sicheren Arbeitsplatz bieten, beliebter.