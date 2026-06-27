Die Wirtschaft läuft solide, die Aktienmärkte gehen seit Monaten geradezu durch die Decke. Droht bald ein Crash?

Angst vor einem Crash habe ich nicht. Es gibt einzelne Titel, gerade im Bereich von KI, deren Bewertungen sich nicht mehr rational erklären lassen. Andererseits stehen viele Firmen solide da und fahren Gewinne ein. Die Börsen dürften in den kommenden Wochen volatiler werden, eine Korrektur von 5 bis 10 Prozent würde ich nicht ausschliessen. Das würde ich sogar als gut erachten, dann wäre die heisse Luft draussen. Und das würde den Diskussionen um eine KI-Blase oder einen grossen Einbruch der Märkte die Grundlage entziehen.