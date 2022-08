Diese ist bei der US-Börsenaufsicht SEC als Anlageberatungsgesellschaft registriert, wie die Swiss Re am Donnerstag mitteilte. Qualifizierten institutionellen Anlegern will der Konzern damit Investment-Management-Dienstleistungen anbieten. Die Anlagestrategie konzentriere sich auf versicherungsgebundene Wertpapiere, in erster Linie auf Katastrophenanleihen, heisst es weiter.

Die Swiss Re handle und investiere seit rund zwei Jahrzehnten mit Versicherungsverbriefungen (Englisch: Insurance-linked securities, ILS). Jetzt öffne man die eigenen Ressourcen für institutionelle Investoren und ermögliche ihnen, vom bewährten Know-how in den Bereichen Risikoanalyse oder Portfoliomanagement zu profitieren.

Die Anlagestrategie von Sriliac ergänze somit auch die andere Anlagestrategie von Swiss Re, die sich auf Naturkatastrophen-Rückversicherungsverträge konzentriere. Verwaltet wird diese von der Swiss Re Insurance-Linked Investment Management Ltd. (Srilim).

(AWP)