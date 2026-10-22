Mehrere Bankkunden hätten grosse Summen für den Kauf von Gold ausgegeben und es anschliessend in der Natur zurückgelassen, teilte Finans Norge am Donnerstag mit, ohne die genauen Beträge zu beziffern. Den Geprellten sei versprochen worden, dass «andere es sicher aufbewahren werden, während der Wert steigt».