Die Ängste hatten die Wall Street schon seit Monaten immer wieder überschattet. Dann, auf einen Schlag, drängten alle zu den Ausgängen.
Der Kurssturz am Donnerstag, der kurz nach Handelsbeginn an der New Yorker Börse einsetzte, verschärfte sich im Tagesverlauf weiter. Er riss eine Vielzahl von Aktien mit sich nach unten – von hochfliegenden Chipherstellern wie Nvidia bis hin zu defensiven Werten wie Walmart. Am härtesten traf es jedoch jene Unternehmen, die im Zentrum des Booms um künstliche Intelligenz stehen. Dieser Boom hatte den Aktienmarkt Anfang des Jahres zu einem Rekordhoch nach dem anderen geführt – und zugleich Sorgen geschürt, es könne sich um eine Blase handeln, die zwangsläufig platzen würde.
Am Donnerstag reichte bereits die Aussicht aus, dass ein deutlicher Sieg der Demokraten bei den Kongresswahlen einen politischen Kurswechsel einleiten könnte – einen Wechsel, der das rasante Wachstum der Branche sowie die Investitionen in Milliardenhöhe in die dafür notwendige Computerinfrastruktur bremsen könnte.
Zum Börsenschluss lag der Nasdaq 100 Index mehr als 6 Prozent im Minus – der stärkste Rückgang seit dem Höhepunkt des durch Covid-19 ausgelösten Kurssturzes im März 2020. Die Aktien von Nvidia, dem wertvollsten Unternehmen der Welt, brachen um mehr als 9 Prozent ein – der stärkste Kursverlust seit Januar 2025 –, wodurch sämtliche Gewinne des laufenden Jahres zunichtegemacht wurden. Alle 30 im Dow Jones Industrial Average enthaltenen Unternehmen verzeichneten Kursverluste; der S&P 500 gab um 4,4 Prozent nach, und ein viel beachteter Index für Halbleiteraktien stürzte um 12 Prozent ab – der schlechteste Tag seit Beginn der Pandemie. Während Spekulationen die Runde machten, dass Hedgefonds ihre Positionen auflösen könnten, erlebte ein ETF, der auf sogenannte Momentum-Werte setzt, einen der schlechtesten Tage seit mehr als einem Jahrzehnt. Gleichzeitig flüchteten Anleger in US-Staatsanleihen, die als sicherer Hafen dienen.
«Ich fühle mich an 2008 oder 2001 erinnert», sagte Greg Taylor, Chief Investment Officer bei PenderFund Capital Management, und verwies dabei auf das Platzen der Internet- und Immobilienblasen. «Es dreht sich alles um ein einziges Thema – und dessen Auflösung. Ich halte das für eine notwendige Entwicklung; der Fokus auf KI war einfach zu stark, und sie hat einen zu grossen Teil des Marktes eingenommen.» Der Ausverkauf bildete den Abschluss von zwei turbulenten Tagen an der Wall Street, nachdem die Wähler Präsident Donald Trump und seiner Republikanischen Partei einen herben Denkzettel verpasst hatten – angetrieben von Wut über hohe Benzinpreise sowie Sorgen hinsichtlich der Auswirkungen von KI und der damit verbundenen Rechenzentren, die etwa in Texas wie Pilze aus dem Boden schiessen.
Die erste Reaktion am Mittwoch liess die Aktienkurse noch steigen: Investoren setzten darauf, dass ein politisch gespaltenes Washington Trumps Macht begrenzen und ein Ende des Konflikts im Iran beschleunigen würde – eines Konflikts, der die Inflation neu entfacht und die Zinsen in die Höhe getrieben hatte. Doch wer bei Kursrückgängen zugriff, wurde enttäuscht: Die Stimmung schlug um, und der Fokus verlagerte sich auf mögliche Risse im KI-Boom, der bislang eine überproportionale Rolle in der Wirtschaft gespielt hat.
«Sie sind da zu schnell vorgeprescht», sagte Michael O’Rourke, Chef-Marktstratege bei JonesTrading Institutional Services LLC. «Es gibt Gewinnprognosen für das kommende Jahr, durch die diese Aktien ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen. Doch angesichts dieser politischen Kursänderung kommt es zu einem strukturellen Wandel der Rahmenbedingungen für den Ausbau von Rechenzentren. Die Prognosen sind somit hinfällig.»
Da es am Aktienmarkt kaum noch Rückzugsmöglichkeiten gab, wandten sich Händler wieder der Sicherheit von US-Staatsanleihen zu. Die Kurse von US-Staatsanleihen legten am Donnerstag kräftig zu, was die Renditen über alle Laufzeiten hinweg um bis zu 12 Basispunkte auf den niedrigsten Stand seit Anfang September drückte; das Handelsvolumen bei den entsprechenden Futures lag dabei etwa 40 Prozent über dem 20-Tage-Durchschnitt. Laut dem «Bloomberg US Treasury Index» notieren US-Staatsanleihen für das Gesamtjahr inzwischen nahezu unverändert – eine deutliche Erholung nach einem zwischenzeitlichen Kursverlust von bis zu 2,8 Prozent.
Strategin: «Als jemand, der Ausverkaufsphasen eigentlich mag, bin ich derzeit etwas vorsichtiger»
Der Nasdaq 100 rutschte weiter in eine Korrektur ab, wobei ein Marktwert von 2,3 Billionen US-Dollar verloren ging; der Index notiert damit fast 15 Prozent unter seinem Rekordstand vom 6. Oktober. Zum ersten Mal seit Ende Juli zahlen Händler für die Absicherung gegen kurzfristige Kursschwankungen beim «Invesco QQQ Trust Series 1»-ETF (QQQ) mehr als für die Absicherung gegen längerfristige Bewegungen – im Vergleich zum «SPDR S&P 500 ETF Trust» (SPY) und bezogen auf einen Zeitraum von drei Monaten. Dies deutet auf eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Kursentwicklung am Aktienmarkt hin. «Als jemand, der Ausverkaufsphasen eigentlich mag, bin ich derzeit etwas vorsichtiger», sagt Marta Norton, Chef-Anlagestrategin bei Empower. Sie konzentriere sich aktuell ausschliesslich auf «Unternehmen, die finanziell kerngesund sind und nach vielen klassischen Kennzahlen günstig bewertet erscheinen.»
Die rasche Trendwende traf einen börsengehandelten Fonds (ETF) hart, der auf eine Momentum-Strategie setzt – also darauf, bei Aktien, die bereits Kursgewinne erzielen, auf den Zug aufzuspringen. An Tagen wie Donnerstag kann sich eine solche Taktik als schmerzhaft erweisen: Sie ging nach hinten los und liess den «iShares MSCI USA Momentum Factor ETF» um 8,2 Prozent einbrechen – der schlechteste Tag für den Fonds seit 2020. Michael Monaghan, Partner und Portfoliomanager bei Founder ETFs, erklärte, dass viele kleinere Hedgefonds – sogenannte «Pod Shops», die oft ähnlichen Strategien folgen – den Verkaufsdruck noch verschärfen, da sie gezwungen sind, ihre Positionen aufzulösen. Gleichzeitig halten sich andere potenzielle Käufer zurück.
«Wir erleben hier eine Kombination aus einem Käuferstreik – die grossen, rein auf Long-Positionen ausgerichteten Fonds, die zuvor noch zugegriffen haben, halten sich nun zurück – und den ‹Pod Shops›, die ihre Positionen radikal abstossen», so Monaghan. Der Philadelphia Semiconductor Index (SOX), in dem Branchengrössen wie Nvidia, Intel und Advanced Micro Devices gelistet sind, stürzte um 12 Prozent ab – der stärkste Tagesverlust seit März 2020. Damit befindet sich der Index in einem Bärenmarkt; er liegt nun mehr als 38 Prozent unter seinem Höchststand vom 22. Juni.
Die Unternehmen, die von den Ausgaben für KI-Ausrüstung profitiert haben, sind angesichts ihrer hohen Bewertungen besonders anfällig für einen möglichen Kursrückgang. Der Cboe Volatility Index (VIX) – ein Massstab für die impliziten Kursschwankungen im S&P 500 – stieg um 11,57 Punkte auf einen Schlussstand von 28,18; das ist der höchste Wert seit März. Ein Indikator für die erwartete Volatilität des VIX verzeichnete den stärksten Tagesanstieg seit 2018 – jenem Jahr, in dem eine Welle spekulativer Investitionen in VIX-Short-Produkte einen Volatilitätsschub auslöste, der als «Volmageddon» bekannt wurde.
Zudem weitete sich die Spanne zwischen dem Kassakurs und dem Kurs von Drei-Monats-Futures auf den grössten Abstand seit April 2025 aus. Dies gilt in der Regel als Signal für verstärkte Ängste unter Anlegern und als Vorbote für weitere, tiefere Kursverluste. Der Abschwung verschärfte den Druck auf Aktien, die als besonders riskant gelten. Ein von der Goldman Sachs Group zusammengestellter Korb von Unternehmen mit den höchsten Short-Positionen verlor fast 8 Prozent. Gleichzeitig fiel ein Korb unprofitabler Technologieunternehmen – darunter Firmen wie Roku und Peloton Interactive – um 7,7 Prozent; dies war der schlechteste Tag seit Anfang Juni. Unternehmen mit besonders fragilen Bilanzen und hoher Verschuldung büssten rund 4 Prozent an Wert ein – ihr schwächster Handelstag seit April 2025, wie aus Daten von Goldman Sachs und Bloomberg hervorgeht.
Der Russell 2000 Index, der kleinere Unternehmen umfasst, die häufig unter höheren Zinskosten leiden, gab um etwa 4,5 Prozent nach und rutschte damit in eine Korrekturphase. Eric Diton, Präsident und Geschäftsführer bei The Wealth Alliance – einem Unternehmen, das sein Engagement in KI-Aktien bereits reduziert hatte –, erklärte, dass der Widerstand gegen Rechenzentren die Erträge beeinträchtigen könnte. Angesichts des deutlichen Stimmungsumschwungs verhalte er sich vorsichtig und habe verstärkt Energieaktien erworben, um sich gegen ein hohes Ölpreisniveau abzusichern. «Dieser Ausverkauf ist extrem», sagte er. Er fügte jedoch hinzu, er könne «nicht mehr so optimistisch sein wie noch vor wenigen Tagen.»
(Bloomberg/cash)