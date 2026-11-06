«Ich fühle mich an 2008 oder 2001 erinnert», sagte Greg Taylor, Chief Investment Officer bei PenderFund Capital Management, und verwies dabei auf das Platzen der Internet- und Immobilienblasen. «Es dreht sich alles um ein einziges Thema – und dessen Auflösung. Ich halte das für eine notwendige Entwicklung; der Fokus auf KI war einfach zu stark, und sie hat einen zu grossen Teil des Marktes eingenommen.» Der Ausverkauf bildete den Abschluss von zwei turbulenten Tagen an der Wall Street, nachdem die Wähler Präsident Donald Trump und seiner Republikanischen Partei einen herben Denkzettel verpasst hatten – angetrieben von Wut über hohe Benzinpreise sowie Sorgen hinsichtlich der Auswirkungen von KI und der damit verbundenen Rechenzentren, die etwa in Texas wie Pilze aus dem Boden schiessen.