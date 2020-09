Dies deshalb, die fiskalische Anreize schwinden und die Skepsis gegenüber den immer weiter wachsenden Defiziten in den USA zunimmt, rät der langjährige Vermögensverwalter Bill Gross.

Mit Schwerpunkt auf defensive Anlagen sollten Vermögenswerte in Betracht gezogen werden, die nicht „wegen Träumen von wirtschaftlicher Erholung hin zu einer Normalität gefolgt von künstlichen noch niedrigeren Realzinsen in die Höhe geschossen sind“, erklärte Gross, der letztes Jahr in den Ruhestand ging, in einem am Montag veröffentlichten Ausblick.

“Fast überall auf der Welt kann nur wenig Geld verdient werden - ob es nun einen Covid-19-Impfstoff gibt oder nicht”, schrieb Gross, Mitgründer von Pacific Investment Management Co. (Pimco) und später für Janus Henderson tätig.

Ein Grossteil, wenn nicht sogar alle fiskalischen Anreize, die dazu beigetragen haben, die Aktienkurse anzukurbeln und die Zinssätze zu senken, seien vorbei, sagte er. Die US-Regierung müsste das Defizit in den kommenden Jahren auf rund 6 Billionen Dollar pushen, um die Märkte und die Wirtschaft weiter anzukurbeln, so Gross.

(Bloomberg)