Der Anlagenbauer Gea hat im dritten Quartal ‌zugelegt ⁠und seine Prognose für das ⁠Geschäftsjahr bestätigt. Der Auftragseingang sei um ‌20,3 Prozent auf 1,65 ‌Milliarden Euro ​gestiegen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Umsatz habe sich um sieben Prozent auf 1,5 Milliarden ‌Euro verbessert. Damit übertraf der Dax-Konzern die Markterwartungen.