Der Anlagenbauer Gea hat im dritten Quartal zugelegt und seine Prognose für das Geschäftsjahr bestätigt. Der Auftragseingang sei um 20,3 Prozent auf 1,65 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Umsatz habe sich um sieben Prozent auf 1,5 Milliarden Euro verbessert. Damit übertraf der Dax-Konzern die Markterwartungen.
Nach einer von Gea veröffentlichten Vara-Erhebung hatten die Analysten im Schnitt mit einem Auftragseingang von 1,5 Milliarden Euro gerechnet sowie mit einem Umsatz von 1,47 Milliarden Euro. Gea bekräftigte die im Sommer angehobene Prognose, die für 2026 unter anderem ein organisches Umsatzwachstum von sechs bis acht Prozent vorsieht.
(Reuters)