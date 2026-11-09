Der Anlagenbauer Gea hat im dritten Quartal ‌zugelegt ⁠und seine Prognose für das ⁠Geschäftsjahr bestätigt. Der Auftragseingang sei um ‌20,3 Prozent auf 1,65 ‌Milliarden Euro ​gestiegen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Umsatz habe sich um sieben Prozent auf 1,5 Milliarden ‌Euro verbessert. Damit übertraf der Dax-Konzern die Markterwartungen.

Nach einer von ​Gea veröffentlichten Vara-Erhebung hatten die ​Analysten im ​Schnitt mit einem Auftragseingang von 1,5 Milliarden ‌Euro gerechnet sowie mit einem Umsatz von 1,47 Milliarden Euro. Gea ​bekräftigte die ​im Sommer ⁠angehobene Prognose, die ​für 2026 ⁠unter anderem ein organisches Umsatzwachstum von ‌sechs bis acht Prozent vorsieht.

(Reuters)