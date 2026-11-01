Bei der ZKB kann «die Eröffnerin oder der Eröffner festlegen, auf welchen Inhaber das Fondsportfolio lauten soll», schreibt die Kantonalbank. Läuft das Konto auf den Namen des Kindes, ist es selbst Inhaber des Geldes. Als geschütztes Kindesvermögen wird es in diesem Fall bis zur Volljährigkeit von den Eltern oder Erziehungsberechtigten verwaltet. Beim Geschenksparen ohne Depot ist die Eröffnerin oder der Eröffner Eigentümer. Mit 18 muss allerdings nicht fertig sein mit Sparen, wie die ZKB erklärt: «Das Depot kann weiterhin auf den Namen des Kindes investiert bleiben.» Aus Anlegersicht macht es Sinn, das Geld weiter investiert zu lassen, sofern das möglich ist. Das zeigt ein Rechenbeispiel der ZKB für die Renditechancen über die Jahre: