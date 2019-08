Das Wikifolio "Goldaktien Pur" des Medienunternehmens dexweb GmbH besteht - welche Überraschung - ausschliesslich aus Aktien von Goldproduzenten und Royalty-Firmen. Darunter versteht man Streaming-Firmen, welche die Minen finanziell unterstützen und dafür einen Anteil an der Produktion erhalten. Die in Frage kommenden Titel werden mit Hilfe einer umfangreichen Fundamentalanalyse identifiziert. Der verantwortliche Trader Michael Mross achtet hier vor allem auf gute Produktionszahlen in Verbindung mit niedrigen Kosten, ausreichende Ressourcen mit einer guten Reservenbasis sowie Gewinnentwicklung und Verschuldungsgrad.

Der erfahrene Trader, für den der langfristige Horizont entscheidend ist, bezeichnet Gold als einen "guten Hedge, wenn Finanzmärkte crashen". In den vergangenen Monaten konnten aber auch ohne einen Einbruch an den Aktienmärkten schöne Erfolge gefeiert werden. Seit dem Herbst 2018 wurde ein Kursplus von rund 60 Prozent erreicht. In den vergangenen drei Monaten gelang eine Performance von über 30 Prozent.

Das voll investierte Wikifolio "Goldaktien Pur" besteht aktuell aus neun Einzelwerten, wobei die zwei grössten Positionen (Franco Nevada und Barrick Gold) zusammen auf einen Depotanteil von 50 Prozent kommen. Das im Frühjahr 2018 eröffnete Musterdepot musste in den ersten Monaten zunächst einen Rückgang von 23 Prozent verkraften, liegt mittlerweile aber mit 29 Prozent im Plus. In das zugehörige Indexzertifikat haben Anleger rund 68'000 Euro investiert.

Performance seit März 2018 +29,1% Grösster Verlust (bisher) –23,3% Summe Investitionen € 68'619

So funktioniert Wikifolio