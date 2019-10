Wasserstoff ist als möglicher Energieträger der Zukunft in aller Munde. Auch innerhalb des deutschen Bundestags. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier etwa will dafür sorgen, dass Deutschland bei Wasserstofftechnologien die Nummer 1 in der Welt wird. Wikifolio-Trader Arnd-Rüdiger Schwarz wird solche Aussagen wohlwollend zur Kenntnis nehmen. Er verwaltet nämlich unter anderem das Wikifolio „Investment in Wasserstoff Aktien“, welches eine ganze Reihe potenzieller Profiteure dieses möglichen Zukunftstrends enthält.

Konkret besteht das zu 95 Prozent investierte Portfolio aktuell aus 20 Einzelwerten, die alle etwas mit dem Bereich Wasserstoff zu tun haben. Darunter befinden sich auch größere deutsche Unternehmen wie Linde (mit 6 Prozent Depotanteil das Schwergewicht) oder BMW. Ausgewählt werden die Aktien nach ihren potenziellen Wachstumsaussichten, bekannten Kennzahlen wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis oder auch den Ergebnissen eines Discounted-Cash-Flow-Verfahrens.

Der erfahrene Trader fährt bei dem Wikifolio „Investment in Wasserstoff Aktien“ einen langfristigen Ansatz, weshalb das Depot maximal viermal im Jahr umgeschichtet werden soll. Bei der jüngsten Anpassung wurde die Zahl der Aktie von 15 auf 20 erhöht, um mit Blick auf etwaige Rückschlaggefahren an den Aktienmärkten die Diversifikation zu erhöhen und die Volatilität zu senken. Seit dem Start vor gut einem Jahr gelang dem Trader bereits eine Performance von 49 Prozent, der ein Maximalverlust von 27,4 Prozent gegenübersteht. In das Indexzertifikat haben Anleger rund 700'000 Euro investiert.

Performance seit September 2018 +48.9% Grösster Verlust (bisher) –27.4% Investiertes Kapital EUR 686'452

