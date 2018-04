Trader Felix Hagmann handelt in seinem Wikifolio "IT Leader" Tech-Aktien von Unternehmen, die punkto Eigenkapitalrendite und der Güte ihres Geschäftsmodells überzeugen. Hagmann will seine Auswahl auf 5 bis 15 Werte begrenzen. Er gewichtet die Titel gleichmässig, die Haltedauer der Titel ist mittel- bis längerfristig.

Hagmann überprüft die Entwicklung seines Wikifolios mehrmals pro Woche, weswegen es die Auszeichnung "Regelmässige Aktivität" führt.

Nach einer rund einjährigen Beobachtungsphase hat Hagmann seinen ersten Trade im März 2016 abgelegt. Seit Erstellung im April 2015 hat das Wikifolio bei einem maximalen Verlust von 12,3 Prozent ein Plus von 60 Prozent erzielt. Der Indexwert des Wikifolios ist verglichen mit dem MSCI World Index dreimal stärker gewachsen. Anleger haben in das zugehörige Wikifolio-Indexzertifikat bisher rund 75'000 Euro investiert.

Performance seit April 2015 +60,2% Grösster Verlust (bisher) –12,3% Summe Investitionen € 74'612

