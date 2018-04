Trader Christoph Neemann handelt in seinem Wikifolio "Minus Sinus Value Select" Aktien, die seines Erachtens einen ausreichenden Abstand zum fairen Wert ausweisen, der sogenannten "Margin of Safety". Wichtig ist für ihn, dass er Aktien von Unternehmen kauft, deren Geschäftsmodell und Risiken er einschätzen kann. Für seine Handelsidee behält sich Neemann vor, diese auch mit ETF oder Fonds umzusetzen. Auf Hebelprodukte verzichtet er.

Bei entsprechenden Marktgegebenheiten konzentriert sich Neemann auf wenige Titel, die er vereinzelt, wie im Falle von Clinuvel (+47 Prozent seit Kauf), relativ hoch gewichtet.

Seit Erstellung im September 2016 hat das Wikifolio ein Plus von 50 Prozent erzielt, bei einem maximalen Verlust von 13,4 Prozent. Der Indexwert des Wikifolios ist verglichen mit dem MSCI World Index drei Mal stärker gewachsen. Anleger haben in das zugehörige Wikifolio-Indexzertifikat bisher rund 11'000 Euro investiert.

Performance seit September 2016 +50,5% Grösster Verlust (bisher) –13,4% Summe Investitionen € 11'008

So funktioniert Wikifolio