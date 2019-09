In “Swiss Leadership Reputation EUR” handelt wikifolio-Trader Oscar Viliger ausschließlich Aktien von Schweizer Unternehmen, und zwar genau alle Schweizer SMI-Unternehmen. Im Hinblick auf die Gewichtung weicht er aber durchaus vom Swiss Market Index ab. Für ihn zählt Klasse mehr als Masse. Aus diesem Grund setzt er in seinem Wikifolio verstärkt auf Unternehmen, die sich durch ein vorbildliches Management und eine nachhaltige positive Reputation auszeichnen.

Aktuell sind in seinem Portfolio der Luxusgüterkonzern Richemont (16,3 %), der auf der Sanitärbereich spezialisierte Konzern Geberit (14,7 %) und Duftstoffhersteller Givaudan (11,8 %) am stärksten gewichtet. Als Grundlage für die Bewertung der Reputation zieht er vor allem den von der commsLAB entwickelten Sedimented Reputation Index® heran. Auf wöchentlicher Basis justiert Oscar Villiger die Gewichtung der Einzelwerte in seinem wikifolio nach.

Dass diese Strategie von Erfolg gekrönt ist, zeigt ein deutliches Plus von 23,2 % seit Beginn am 31.7.2017. Der SMI schaffte im gleichen Zeitraum nur 11,5 %. In das zugehörige Indexzertifikat haben Anleger rund 23'000 EUR investiert.

Performance seit Juli 2017 +23.2% Grösster Verlust (bisher) –17.5% Summe Investitionen EUR 22'274

