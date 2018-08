Cornelia Bues handelt im Wikifolio "Turn around, Tec!" überwiegend Technologieaktien. Bues steigt in Werte ein, die einen zweistelligen Kursverlust hinter sich hatten. Zusätzlich kommen Titel in Betracht, die sich schon längerfristig im Aufwärtstrend befinden. Neben dem Chartverlauf schaut Bues auf die jüngsten Produktentwicklungen der infrage kommenden Unternehmen. Die Haltedauer der Titel ist kurz- bis mittelfristig.

Dank einer überdurchschnittlichen Jahres-Performance von aktuell 62,4 Prozent gehört das Wikifolio zu denjenigen, die die Auszeichnung "High Performance" auf wikifolio.com führen.

Während der Index MSCI World Information Technology seit Februar 2017 um nur rund 40 Prozent gestiegen ist, hat das Wikifolio ein Plus von 105,9 Prozent erreicht, bei einem maximalen Verlust von 18,8 Prozent. In das zugehörige Wikifolio-Zertifikat haben Anleger rund 32'000 Euro investiert.

Performance seit Februar 2017 +105,9% Grösster Verlust (bisher) –18,8% Summe Investitionen € 31'670

