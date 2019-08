Das Wikifolio "Videospiele" von Mahan Tahvildari beinhaltet die Aktien zahlreicher Unternehmen, die auf der Computer- und Videospielmesse Gamescom in Köln gerade die Besucher begeistern. Der Trader bezeichnet die Branche als einen soliden Wachstumsmarkt mit grossem Potenzial. Aktuellen Studien zufolge spielen mehr als 40 Prozent aller Deutschen mittlerweile Computer- und Videospiele.

Der studierte Mathematiker, der als Senior Unternehmensberater in der Finanzbranche arbeitet und sich daher mit Finanzkennzahlen bestens auskennt, ist selbst ebenfalls langjähriger Gamer. Das führt dazu, dass er sich sowohl über die aktuellsten Trends und Analysen der Branche als auch die Ergebnisse der einzelnen Branchenplayer informiert. Das alles hilft ihm letztendlich bei der Auswahl der Depotwerte. Im Visier hat er dabei vor allem Konsolenhersteller, Publisher, Entwickler, Zulieferer, Fachhändler und ausgewählte Medienkonzerne.

Das Wikifolio "Videospiele" besteht aktuell aus 25 Aktien. Schwergewichte sind Take Two, Nintendo und Microsoft mit einem Depotanteil von jeweils gut 7,5 Prozent. Bei einem langfristig ausgerichteten Anlagehorizont kam es bislang nur selten zu grösseren Umschichtungen. Bei sehr starken Kursgewinnen werden ab und an Teilgewinne mitgenommen wie zuletzt bei Take Two und Sony. Das vor drei Jahren eröffnete Wikifolio weist aktuell eine Performance von 67 Prozent sowie einen Maximalverlust von 24 Prozent aus. In das zugehörige Indexzertifikat haben Anleger rund 50'000 Euro investiert.

Performance seit August 2016 +66,5% Grösster Verlust (bisher) –23,9% Summe Investitionen € 50'215

So funktioniert Wikifolio