Ein Anwendungsfall für Futures besteht darin, Anlegern Long- oder Short-Positionen in Aktien mit Angebotsengpässen zu ermöglichen, wie kürzlich beim Börsengang von SpaceX zu beobachten war. Anleger, die bei einem begehrten Börsengang keine Aktien zugeteilt bekommen haben, können ihr Engagement potenziell kapitaleffizient mithilfe von Futures ausbauen. Ihre Einfachheit im Vergleich zu Optionen dürfte sie für Privatanleger attraktiv machen, die bevorzugt mit Instrumenten handeln, die sie verstehen, so Martin Franchi, CEO des Futures-Brokers NinjaTrader. «Es gibt sicherlich Anleger, die von den ganzen Greeks und deren Komplexität überfordert sind und dies als einfachere Alternative sehen», sagte er. «Angesichts der heutigen Beteiligung von Privatanlegern an den Märkten wird sich bei Einzelaktien-Futures vieles ändern. »