Anleger können künftig auf die gefragtesten Aktien von Nvidia bis SpaceX setzen, ohne eine einzige Aktie zu handeln. Der US-Börsenbetreiber CME Group führt am Montag Einzelaktien-Futures ein, mit denen Anleger bei über 50 der grössten US-Unternehmen spekulieren oder sich gegen Verluste absichern können.
Die Kontrakte bieten Hebelwirkung ohne die Komplexität von Optionen und werden zum Schlusskurs der jeweiligen Aktien in bar abgerechnet. Die weltweit grösste Derivatebörse setzt darauf, dass der wachsende Privatanlegerhandel und das aktuelle Marktumfeld mit vielen Börsengängen und begrenzter Aktienverfügbarkeit den Einzelaktien-Futures – einem Instrument, das sich nach seiner ersten Einführung vor 24 Jahren in den USA nicht durchsetzen konnte – diesmal zum Erfolg verhelfen werden.
«Damit können wir viele neue Händler für unser Ökosystem gewinnen», sagte Tim McCourt, globaler Leiter für Aktien, Devisen und alternative Produkte bei der CME, in einem Telefoninterview. Die Börse zielt auf Privatanleger ab und hat über 35 Intermediäre gewonnen, um ihnen den Handel mit Futures zu ermöglichen. Auch institutionelle Anleger wie Vermögensverwalter sollen von Futures profitieren, für die sie ein neues Instrument zur Risikosteuerung darstellen, so der Sprecher.
Im Gegensatz zu Optionen bieten Futures auf Einzelaktien eine Hebelwirkung, ohne dass Kenntnisse über Konzepte wie die «Greeks» – die Variablen, die bestimmen, wie sich Änderungen von Aktienkursen, Volatilität, Zeit und Zinssätzen auf die Preisbildung von Derivaten auswirken – erforderlich sind.
Ein Anwendungsfall für Futures besteht darin, Anlegern Long- oder Short-Positionen in Aktien mit Angebotsengpässen zu ermöglichen, wie kürzlich beim Börsengang von SpaceX zu beobachten war. Anleger, die bei einem begehrten Börsengang keine Aktien zugeteilt bekommen haben, können ihr Engagement potenziell kapitaleffizient mithilfe von Futures ausbauen. Ihre Einfachheit im Vergleich zu Optionen dürfte sie für Privatanleger attraktiv machen, die bevorzugt mit Instrumenten handeln, die sie verstehen, so Martin Franchi, CEO des Futures-Brokers NinjaTrader. «Es gibt sicherlich Anleger, die von den ganzen Greeks und deren Komplexität überfordert sind und dies als einfachere Alternative sehen», sagte er. «Angesichts der heutigen Beteiligung von Privatanlegern an den Märkten wird sich bei Einzelaktien-Futures vieles ändern. »
Die Einführung erfolgt zu einem heiklen Zeitpunkt für die Börse. Der Iran-Krieg hat dem Brent-Öl-Komplex der Intercontinental Exchange Rückenwind verliehen, während das WTI-Futures-Geschäft der CME an Bedeutung gewann. Gleichzeitig boomt das Handelsvolumen an Offshore-Derivatebörsen wie Hyperliquid Strategies, während Kalshi und Polymarket den aufstrebenden Prognosemarkt dominieren.
Längere Handelszeiten
Die Einzelaktien-Futures der CME können fünf Tage die Woche, 23 Stunden am Tag gehandelt werden – länger als die üblichen Handelszeiten von 9:30 bis 16:00 Uhr an den Aktienmärkten. Die Quartalskontrakte werden in zwei Grössen angeboten: Die grösseren Kontrakte – insgesamt 55 – basieren wie typische Optionen auf 100 Aktien, während die 22 Mikro-Futures auf jeweils 10 Aktien basieren. Letztere umfassen die Mag7-Technologieunternehmen sowie 15 weitere Unternehmen wie Micron Technology, Pfizer und Walmart.
Futures sind weltweit für Aktienindizes und Rohstoffe üblich, hatten aber in den USA bisher Schwierigkeiten mit Einzelaktien. Die Kontrakte waren fast zwei Jahrzehnte lang verboten, bis im Jahr 2000 ein Abkommen zur Regulierung ihrer Aufsicht unterzeichnet und 2002 die Handelsregeln verabschiedet wurden. Sie wurden schliesslich noch im selben Jahr eingeführt, fanden aber nie genügend Anklang und verschwanden 2020 wieder vom Markt. Kurz darauf senkten die Aufsichtsbehörden den Mindestanlagebetrag für den Handel mit Einzelaktien-Futures, um den Markt wiederzubeleben.
Die CME benötigte die Genehmigung sowohl der US-Börsenaufsicht SEC als auch der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), um die Kontrakte einzuführen. «Bei ihrer ersten Einführung scheiterten sie kläglich», bemerkte CME-Chef Terry Duffy im Rahmen der Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen am 22. Juli. «Die Welt hat sich seit dem Jahr 2000 verändert.»
Blühender indischer Markt
In Märkten wie Indien, wo Futures auf Einzelaktien boomen, werden diese Kontrakte genutzt, um gehebelte Positionen einzugehen, Aktienportfolios abzusichern oder Arbitragemöglichkeiten auszunutzen. Sie bilden auch das Rückgrat von Arbitragefonds, die die zugrunde liegenden Aktien kaufen und die Futures verkaufen, um die Differenz zwischen den beiden Kursen zu realisieren.
In Europa nutzen Finanzinstitute Einzelaktien-Futures, um die Bilanzeffizienz zu verbessern, insbesondere im Vorfeld der aufsichtsrechtlichen Berichterstattung zum Quartals- und Jahresende. Laut Jeremy Cohen, Leiter des Derivatebrokers Stellar Securities, werden sie auch zur Steuerung von Long-Positionen und zur Absicherung von Short-Positionen und des Nettodividendenrisikos eingesetzt.
Wie jedes Finanzinstrument bergen auch diese neuen Kontrakte Risiken. Mat Cashman, Leiter der Anlegerbildung bei der Options Clearing, weist darauf hin, dass der Handel ausserhalb der regulären Handelszeiten – insbesondere in den volatilen Minuten nach der Veröffentlichung von Unternehmensergebnissen – unruhig sein kann. Hinzu kommen die Gebühren. Anders als beim Aktien- oder Optionshandel, wo viele Handelsplattformen keine Gebühren erheben, sondern von Market Makern für die Auftragsweiterleitung bezahlt werden, müssen Privatanleger an den Futures-Märkten in der Regel Gebühren zahlen.
Letztlich könnte der Erfolg dieses Produkts laut Stuart Kaiser, Leiter der US-Aktienhandelsstrategie bei Citigroup, massgeblich von den Unternehmen abhängen, die den Handel ermöglichen. «Privatanleger haben sich daran gewöhnt, Call-Optionen oder gehebelte ETFs zur Hebelwirkung zu nutzen», sagte er. «Damit Futures in diesem Markt Fuss fassen, wird es wahrscheinlich von den Discountbrokern ausgehen müssen, die dieses Produkt anbieten und den Handel damit ermöglichen.»
(Bloomberg/cash)