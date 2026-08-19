In den USA, dem wichtigsten Anleihemarkt der Welt, ‌erreichten die Renditen 30-jähriger Papiere mit 5,321 Prozent den ‌höchsten Stand seit 2007. In Deutschland kletterte ​die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 3,248 Prozent, den höchsten Stand seit 2011. In Japan waren es bei zehnjährigen Anleihen knapp drei Prozent - so viel wie seit drei Jahrzehnten nicht mehr.