Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das Volumen um 2,6 Prozent gewachsen. Das zeigen von Bloomberg gesammelte Daten.

Am 12. März gab es insgesamt 3'387 Schuldtitel mit negativer Rendite, verglichen mit 3'312 in der Woche zuvor. Der ausstehende Betrag dieser Schulden stieg in der vergangenen Woche um 229,2 Milliarden Dollar auf 12,76 Billionen Dollar und entspricht damit 11,5 Prozent der gesamten ausstehenden Schulden von 111,3 Billionen Dollar.

Das Volumen negativ verzinster Schuldtitel von Unternehmen stieg um 65,4 Milliarden Dollar auf 2,4 Billionen.

