Eine massive Absicherungswelle am Swaps-Markt erklärt zumindest teilweise das Ausmass der auffälligen Bewegung. Die US-Treasuries erholten sich, nachdem die Fed signalisierte, dass sie derzeit mit den Zinserhöhungen fertig sei, was die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen auf ein Niveau drückte, das zuletzt 2017 verzeichnet wurde. Dies zwang zwei Gruppen von Händlern - diejenigen, die Hypothekenanleihen gekauft hatten, und diejenigen, die auf weiter ruhige Märkte gesetzt hatten - an die Derivatemärkte, um ihre Portfolios zu optimieren oder ihre Verluste zu stoppen. Sie kauften Positionen in Zinsswaps, was die Renditen der US-Staatsanleihen weiter drückte.

Welche Belege gibt es dafür? Während die Renditen zehnjähriger Treasuries am Mittwoch bis auf 2,35 Prozent gefallen sind, sank der Satz auf Swaps ähnlicher Laufzeit bis auf 2,30 Prozent, wie aus von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht. Der zehnjährige Swap-Spread, wie die Differenz zwischen den beiden genannt wird, wies beim Swap-Satz für fast das gesamte vergangene Jahr bis zur letzten Woche einen Aufschlag auf. Daraus ist nun jedoch ein Abschlag geworden, und die Differenz hat ein seit 2017 nicht mehr beobachtetes Niveau erreicht, was eine Flut von Aktivitäten am Derivatemarkt signalisiert.

Hypotheken-Hedging

Da die Anleiherenditen fallen, werden einige Hausbesitzer versuchen, ihre Hypotheken zu refinanzieren, weil sie so günstigere Konditionen erhalten. Für Anleger in hypothenbesicherten Anleihen wird die Lage jedoch komplizierter, da ihre Anlagestrategien zum Teil von der Prognose abhängen, wie viele Personen ihre Kredite frühzeitig abbezahlen.

Durch die Refinanzierung wird die Anzahl der frühzeitigen Tilgungen erhöht. Das wiederum ändert ein wesentliches Merkmal von Hypothekenanleihen: Duration oder wie sehr ihr Kurs auf Änderungen der Zinsen reagiert. Bond-Manager haben tendenziell Ziele für die Duration, daher kann eine Verschiebung einige veranlassen, Zinsswaps zu kaufen, um diese Ziele zu erreichen. Citigroup-Stratege Jabaz Mathai ist der Ansicht, dass dies in der letzten Woche der Fall war, als die Renditen zehnjähriger Treasuries Im Zuge der Sitzung des Offenmarktausschusses der Fed unter 2,5% fielen.

Wette auf niedrige Volatilität platzt

Seit Jahresbeginn erschienen Wetten auf eine geringere Volatilität am US-Staatsanleihemarkt als ein sicherer Weg, Gewinne zu machen. Händler wurden dazu verführt durch die Zusicherung der Fed, mit weiteren Zinserhöhungen geduldig zu sein. Der MOVE-Index der Bank of America, eine Messgrösse für die Kursschwankungen bei Treasuries, sank letzte Woche auf ein Rekordtief. Dies ist ein Beleg für die Ruhe, die die Händler am Markt erwartet haben.

Mit dem Verkauf von Optionen setzten sie auf ein Anhalten dieser Ruhe. Aber die Ankündigung der Fed vom 20. März - eine überraschende Wende in ihrer Strategie, die Zinserhöhungen nicht nur zu drosseln, sondern sie für den Moment wahrscheinlich vollständig zu beenden - hat die Dinge ins Rollen gebracht. Und der MOVE-Indikator reagierte mit dem grössten zweitägigen Anstieg seit 2016.

Die Treasuries-Rally und der daraus resultierende Volatilitätsschub haben rasch jenen zu schaffen gemacht, die Optionen verkauft hatten, so dass sie gezwungen waren, diese am Swaps-Markt abzusichern, indem sie feste Zinssätze erhielten. Das ist gleichbedeutend zu einer Kaufposition in Staatsanleihen und ein profitables Handelsgeschäft, wenn die Renditen weiter sinken. Die Intensität dieser Handelstransaktionen - zusammen mit den Aktivitäten der Hypothekeninvestoren - beschleunigte den Rückgang der Staatsanleiherenditen.

