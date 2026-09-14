Nachdem die Europäische Zentralbank in der vergangenen Woche die ‌Zinsen angehoben hatte, stehen in dieser Woche die Zinsentscheide der Notenbanken der USA, Japans und Grossbritanniens im Fokus. ​Von ​der Fed und der ⁠japanischen Notenbank werden Zinserhöhungen erwartet. «Die Stimmung ​für eine Zinserhöhung breitet ⁠sich bis in die USA aus», sagte ‌Rainer Guntermann, Zinsstratege bei der Commerzbank. Fed-Chef Kevin Warsh würde an Glaubwürdigkeit einbüssen, wenn er seinen ‌jüngsten Worten keine Taten folgen liesse. Die ​Geldmärkte preisten zuletzt mindestens eine weitere Zinserhöhung der EZB in diesem Jahr ein.