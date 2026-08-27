Insgesamt habe Stadler Rail mit den starken Halbjahresergebnissen das Vertrauen in die Guidance für das laufende Jahr untermauert und dürfte somit auch ein weiteres Stück an Glaubwürdigkeit für den mittelfristigen Ausblick gewonnen haben, notierte der zuständige Analyst der Zürcher Kantonalbank, Tobias Klöpper, in seiner Ersteinschätzung zu den Stadler-Zahlen. Vor allem die zuversichtlichen Aussagen zum seines Erachtens grössten momentanen Gegenwind, dem Standort Berlin, halte er für positiv. «Damit dürfte das Unternehmen in den nächsten Jahren gut auf Kurs sein, zusammen mit einem steigenden Serviceanteil die Profitabilität weiter zu erhöhen und nachhaltig positive Cashflows zu erwirtschaften», so der ZKB-Experte. Er bestätigte das «Übergewichten»-Rating.