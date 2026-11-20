Der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte misst die Entwicklung der Preise, bevor diese in den Handel kommen. Sie wirken sich in der Regel verzögert auch auf die Verbraucherpreise aus. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für den gesamten Währungsraum auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von zwei Prozent an.