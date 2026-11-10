Dem am Dienstag veröffentlichten Prospekt zufolge sollen 825 Millionen Aktien in einer Spanne von 70 bis 78 Dollar angeboten werden. Am Dienstag bricht das Management des für sein KI-Modell «Claude» bekannten Unternehmens zu seiner weltweiten Werbetour bei potenziellen Käufern für die Aktien auf. Der Ausgabepreis soll in der nächsten Woche festgesetzt werden. Anders als in Deutschland ist die Preisspanne bei Börsengängen in den ‌USA nur eine Richtgrösse. Der tatsächliche Preis kann auch darüber oder darunter liegen.