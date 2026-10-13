Neue Schutzmassnahmen ⁠für die hauseigenen Claude-Modelle hätten die bei sogenannten Destillationsangriffen ‌erbeuteten Datenmengen um 90 bis ‌99 Prozent reduziert, ​teilte das Unternehmen am Montag (Ortszeit) mit. Bei dieser Methode versuchen Rivalen, die Fähigkeiten fortschrittlicher Künstlicher Intelligenz (KI) zu kopieren, um eigene ‌Modelle schneller und kostengünstiger zu entwickeln.