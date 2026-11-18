Krypto-Futures, die an das Börsendebüt von Anthropic geknüpft sind, sind im Gleichschritt mit Aktien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) gefallen. Dennoch deuten sie weiterhin auf eine beachtliche Bewertung von rund 1,7 Billionen US-Dollar hin. Dieser Wert liegt deutlich über den 1,4 Billionen Dollar, die das Unternehmen an das obere Ende der für den Börsengang (IPO) avisierten Preisspanne führen würde.
Bei diesen Kontrakten handelt es sich um sogenannte unbefristete Terminkontrakte. Diese «Perpetual Futures» haben kein festes Ablaufdatum. Sie ermöglichen es Händlern, auf den Kurs der Anthropic-Aktie vor deren Börsennotierung zu wetten, ohne die Aktie tatsächlich erwerben zu müssen. Dies gibt Investoren einen frühen Hinweis auf das spekulative Interesse - auch wenn diejenigen, die diese Wetten eingehen, nicht zwangsläufig auch die späteren Käufer der Aktien sein müssen.
Das Börsendebüt von SpaceX im Juni verdeutlichte die Grenzen dieses Indikators: Die Aktie startete bei 150 Dollar - zwar über dem Ausgabepreis von 135 Dollar, aber deutlich unter den rund 176 Dollar, auf denen die entsprechenden Krypto-Futures gemäss der Handelsplattform Talos am Morgen desselben Tages gehandelt wurden.
Grösseres Interesse als bei SpaceX
Das für Donnerstag geplante Börsendebüt von Anthropic bietet Investoren eine weitere Gelegenheit, zu beobachten, wie nah der Kryptomarkt am tatsächlichen Eröffnungskurs liegt. Allerdings geschehe dies unter erschwerten Bedingungen, da KI-Aktien derzeit unter Druck stehen.
Der KI-Sektor hat seit den US-Zwischenwahlen Anfang des Monats an Schwung verloren. Sorgen hinsichtlich einer möglichen «KI‑Blase» und extrem hoher Ausgaben belasten die Kurse zusätzlich - ebenso wie die jüngsten Turbulenzen bei Nvidia, ausgelöst durch den Rücktritt von Jensen Huang als CEO.
Seit dem 4. November sind die Anthropic-Kontrakte auf der Plattform Trade.xyz - einem Derivate-Anbieter, der die Hyperliquid-Blockchain nutzt - um bis zu 21 Prozent gefallen. Im asiatischen Handel am Mittwoch notierten sie bei rund 97 Dollar. Damit liegen sie immer noch etwa 24 Prozent über dem oberen Ende der von Anthropic angestrebten Preisspanne von 78 US-Dollar pro Aktie.
«Der Markt für unbefristete Terminkontrakte geht weiterhin von einem Kursanstieg aus - wenn auch in einem geringeren Ausmass, als dies noch vor einer Woche eingepreist wurde», erklärt Kelly Ye, Leiterin der Research-Abteilung bei Talos. Das «Open Interest», also der Wert der noch offenen Kontrakte, belief sich zwei Tage vor dem erwarteten Börsendebüt von Anthropic auf etwa 422 Millionen US-Dollar für entsprechende «Perpetual»-Kontrakte (unbefristete Terminkontrakte) auf den Plattformen Binance und Hyperliquid. Zum Vergleich: Bei SpaceX lag dieser Wert zum gleichen Zeitpunkt bei 251 Millionen US-Dollar, so Daten von Talos.
Die Kontrakte für Anthropic weisen zudem eine längere Handelshistorie auf. Der von Talos erfasste Markt für Anthropic-Kontrakte vor dem Börsengang existiert bereits seit etwa 170 Tagen, während es bei SpaceX vor dessen Börsengang nur 22 Tage waren. Das Open Interest für die Anthropic-Kontrakte blieb in der vergangenen Woche weitgehend stabil, wohingegen es bei SpaceX in den Tagen unmittelbar vor der Notierung stark anstieg.
«Es handelt sich nach wie vor um einen fragmentierten Markt, der grösstenteils ausserhalb regulierter Jurisdiktionen (offshore) angesiedelt ist, aber er wirkt deutlich etablierter als noch im Juni», so Ye.
Der Börsengang von Anthropic soll dem Unternehmen und den Aktionären bis zu 64,4 Milliarden US-Dollar einbringen. Am oberen Ende der angestrebten Preisspanne ergibt sich daraus - auf Basis einer vollständig verwässerten Aktienanzahl - eine Bewertung von 1,4 Billionen Dollar. Zudem hat das Unternehmen eine separate Privatplatzierung im Volumen von 26 Milliarden US-Dollar vereinbart, an der bedeutende Technologiekonzerne, darunter Nvidia, beteiligt sind.
Das in diesem Jahr gestiegene Interesse an «Perpetual»-Kontrakten hat Hyperliquid und konkurrierende Plattformen stärker in den Fokus gerückt und für ein höheres Handelsvolumen gesorgt. Diese Produkte ermöglichen es Anlegern, mit hohem Hebel auf verschiedenste Basiswerte zu setzen - von Kryptowährungen bis zu Rohstoffen. Anders als beim Kauf von Aktien vermitteln diese Kontrakte jedoch weder Eigentums- noch Stimmrechte. Zudem sind Trader bei gehebelten Positionen Risiken wie hohen Finanzierungskosten und erzwungenen Liquidationen ausgesetzt.
Die Preise solcher Kontrakte sind zudem kein verlässlicher Indikator für die künftige Kursentwicklung. Bei einigen Unternehmen lagen die Preise für diese Kontrakte vor dem Börsengang recht nah am tatsächlichen Eröffnungskurs - etwa bei Cerebras Systems, wo die Kontrakte auf Trade.xyz eine Stunde vor Handelsbeginn der Aktien nur 3 Prozent vom späteren Debütkurs entfernt notierten.
Im Fall von SpaceX hingegen führte die Euphorie am Markt dazu, dass die Kontrakte deutlich höher gehandelt wurden als der spätere Aktienkurs. «Solche Kontrakte vor einem Börsengang sind keine Kristallkugel», so Ye.
(Bloomberg/cash)