«Der Markt für unbefristete Terminkontrakte geht weiterhin von einem Kursanstieg aus - wenn auch in einem geringeren Ausmass, als dies noch vor einer Woche eingepreist wurde», erklärt Kelly Ye, Leiterin der Research-Abteilung bei Talos. Das «Open Interest», also der Wert der noch offenen Kontrakte, belief sich zwei Tage vor dem erwarteten Börsendebüt von Anthropic auf etwa 422 Millionen US-Dollar für entsprechende «Perpetual»-Kontrakte (unbefristete Terminkontrakte) auf den Plattformen Binance und Hyperliquid. Zum Vergleich: Bei SpaceX lag dieser Wert zum gleichen Zeitpunkt bei 251 Millionen US-Dollar, so Daten von Talos.