Im Vorjahreszeitraum habe ​das Minus von Anthropic noch bei 13 Milliarden Dollar gelegen, berichtete das «Wall Street Journal» am ‌Dienstag unter Berufung auf einen vorläufigen Börsenprospekt. Der Grossteil ​des Verlusts in Höhe von ​72 Milliarden ​Dollar gehe auf Bilanzierungseffekte zurück.