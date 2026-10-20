Im Vorjahreszeitraum habe das Minus von Anthropic noch bei 13 Milliarden Dollar gelegen, berichtete das «Wall Street Journal» am Dienstag unter Berufung auf einen vorläufigen Börsenprospekt. Der Grossteil des Verlusts in Höhe von 72 Milliarden Dollar gehe auf Bilanzierungseffekte zurück.
Diese resultierten aus Wertänderungen von Wandelanleihen und anderen Finanzinstrumenten, die das Unternehmen zur Kapitalbeschaffung ausgegeben habe. Eine Stellungnahme von Anthropic lag zunächst nicht vor.
(Reuters)