Die Pläne kommen zu einer Zeit, in der Anthropic mit Erkenntnissen aus der eigenen Forschung ​konfrontiert ​ist, denen zufolge zunehmend autonome KI-Modelle sich ⁠auf unerwartete und potenziell schädliche Weise verhalten können. ​Anthropic-Chef Dario Amodei hat die ⁠KI-Gemeinschaft aufgefordert, das Tempo bei der Veröffentlichung neuer Fähigkeiten zu drosseln. Dennoch brachte ‌Anthropic vergangene Woche sein neues Modell Opus 5.5 auf den Markt, um mit dem Konkurrenten OpenAI und dessen GPT-6 Astra Schritt zu ‌halten. Das Unternehmen wurde von Forschern gegründet, die OpenAI nach ​Meinungsverschiedenheiten über die KI-Sicherheit verlassen hatten. Eine Stellungnahme von Anthropic lag zunächst nicht vor.