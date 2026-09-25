Das Unternehmen, das hinter dem Chatbot Claude steht und seit Monaten als führend bei ​KI-Anwendungen ​für Firmen gilt, bereitet sich auf ⁠einen der voraussichtlich grössten Börsengänge der ​Geschichte vor. Dieser könnte ⁠auf die Zeit nach den US-Kongresswahlen im November verschoben werden. ‌Es wird jedoch nicht erwartet, dass die Wahlen grössere Auswirkungen auf die Aktienplatzierung haben. Im Mai hatte ‌Anthropic bei einer Finanzierungsrunde 65 Milliarden Dollar eingesammelt ​und wurde dabei mit 965 Milliarden Dollar bewertet.