Bei dem Deal gehe es um die ‌Nutzung eines Rechenzentrums im ‌US-Bundesstaat Texas, sagte eine ​mit der Angelegenheit vertraute Person am Montag. Das Projekt mit einer Kapazität von rund 350 Megawatt werde von dem Rechenzentrums-Betreiber Hut 8 ‌entwickelt. Stellungnahmen der genannten Firmen lagen zunächst nicht vor.

Hintergrund ist die sprunghaft gestiegene Nachfrage ​nach Recheninfrastruktur seit der Einführung von Diensten ​mit künstlicher Intelligenz. Anthropic, ​ein Konkurrent von OpenAI, expandiert aggressiv, um die erwartete ‌Nachfrage nach seinen KI-Produkten wie dem Programmier-Tool Claude Code zu decken. Der Konzern hatte erst ​vergangene ​Woche angekündigt, 45 ⁠Milliarden Dollar für die Anmietung ​von Rechenleistung in ⁠einem Rechenzentrum in West Virginia ausgeben zu ‌wollen. Die Zeitung «Wall Street Journal» hatte zuerst über den neuen Vertrag berichtet.

(Reuters)