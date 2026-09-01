Hintergrund ist die sprunghaft gestiegene Nachfrage ​nach Recheninfrastruktur seit der Einführung von Diensten ​mit künstlicher Intelligenz. Anthropic, ​ein Konkurrent von OpenAI, expandiert aggressiv, um die erwartete ‌Nachfrage nach seinen KI-Produkten wie dem Programmier-Tool Claude Code zu decken. Der Konzern hatte erst ​vergangene ​Woche angekündigt, 45 ⁠Milliarden Dollar für die Anmietung ​von Rechenleistung in ⁠einem Rechenzentrum in West Virginia ausgeben zu ‌wollen. Die Zeitung «Wall Street Journal» hatte zuerst über den neuen Vertrag berichtet.