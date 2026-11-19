Platz 3: SK Hynix im Juli 2026 mit 26,5 Milliarden Dollar

Die Speicherchips mit hoher Bandbreite (HBM) des Rivalen von Samsung sind im aktuellen KI-Boom ein rares Gut für den Bau der Rechenzentren. Dieses starke Geschäftsumfeld nutzte das Unternehmen für eine Platzierung von Aktien an der US-Techbörse Nasdaq. Streng genommen war das zwar kein lupenreiner Börsengang, da SK Hynix bereits an der heimischen Börse in Südkorea notiert war, für eine - zum damaligen Zeitpunkt - Rekordsumme reichte es dennoch. Das Branchenschwergewicht gab 178 Millionen sogenannte Hinterlegungsscheine (American Depositary Receipt, ADR) zu jeweils 149 Dollar aus, womit die Platzierung 26,5 Milliarden Dollar schwer war.