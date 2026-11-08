Das Unternehmen habe Ende September Zusagen ‌für Hochleistungsgeneratoren mit einer ‌Kapazität von 1,7 ​Gigawatt vom Ausrüster OnePWR Solutions aus dem texanischen San Antonio erworben, berichtete die «Financial Times» am Sonntag. Die Vereinbarung umfasse die ‌für die Installation der Generatoren erforderlichen Ingenieur- und Bauleistungen, hiess es unter Berufung auf ​einen Insider. Stellungnahmen der ​beiden Unternehmen lagen zunächst nicht ​vor.