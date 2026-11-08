Das amerikanische KI-Unternehmen Anthropic sichert sich einem Zeitungsbericht zufolge ‌für ⁠rund 3,4 Milliarden Dollar gasbetriebene Stromgeneratoren für ⁠seine Rechenzentren.

Das Unternehmen habe Ende September Zusagen ‌für Hochleistungsgeneratoren mit einer ‌Kapazität von 1,7 ​Gigawatt vom Ausrüster OnePWR Solutions aus dem texanischen San Antonio erworben, berichtete die «Financial Times» am Sonntag. Die Vereinbarung umfasse die ‌für die Installation der Generatoren erforderlichen Ingenieur- und Bauleistungen, hiess es unter Berufung auf ​einen Insider. Stellungnahmen der ​beiden Unternehmen lagen zunächst nicht ​vor.

Wegen der hohen Nachfrage nach den ‌KI-Modellen von Claude sichert sich Anthropic zusätzliche Rechen- und Stromkapazitäten. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte ​im ​September berichtet, dass ⁠die Firma in den ​kommenden zehn Jahren ⁠voraussichtlich mehr als 500 Milliarden Dollar ‌in den Aufbau ihrer KI-Infrastruktur investieren wird.

(Reuters)