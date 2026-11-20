Auf das Börsendebüt von Anthropic folgten nachbörslich Kursverluste: Die Aktien des KI-Entwicklers rutschten im nachbörslichen Wall-Street-Handel rund 5 Prozent ins Minus. Dies folgt auf einen Börsenstart, bei dem die Aktien - nach einem zwischenzeitlichen Kursplus von bis zu 39 Prozent kurz nach Handelsbeginn - schliesslich mit einem Gewinn von 17 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis schlossen. Der Nasdaq fiel dagegen wegen der Sorgen um die weitere Entwicklung bei KI-Investments um 2,2 Prozent.