Auf das Börsendebüt von Anthropic folgten nachbörslich Kursverluste: Die Aktien des KI-Entwicklers rutschten im nachbörslichen Wall-Street-Handel rund 5 Prozent ins Minus. Dies folgt auf einen Börsenstart, bei dem die Aktien - nach einem zwischenzeitlichen Kursplus von bis zu 39 Prozent kurz nach Handelsbeginn - schliesslich mit einem Gewinn von 17 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis schlossen. Der Nasdaq fiel dagegen wegen der Sorgen um die weitere Entwicklung bei KI-Investments um 2,2 Prozent.
Der starke Handelsauftakt des Claude-Chatbots-Entwicklers spiegelte die enorme Nachfrage der Anleger nach dem deutlich überzeichneten Börsengang wider. Doch die hohe Bewertung belastete den nachbörslichen Handel zusammen mit neuen Bedrohungen durch Wettbewerber erheblich. Das verdeutlichte die Nervosität darüber, wie lange diese Dynamik anhalten kann.
«Da nun offenbar auch die letzte Stütze der KI-Rallye wegbricht, ist die Marktstimmung sehr pessimistisch», erklärte Gerald Gan, Chief Investment Officer bei der in Singapur ansässigen Firma Reed Capital. «Während ich mich darauf vorbereite, bei attraktiveren Bewertungen in Qualitätsaktien zu investieren, bin ich mir zugleich der Risiken bewusst - man sollte schliesslich nicht in ein fallendes Messer greifen.»
Der MSCI Asia Pacific Index fiel um 3,3 Prozent und verzeichnete damit den siebten Handelstag in Folge Verluste. Der MSCI All Country World Index - ein wichtiges Barometer für den globalen Aktienmarkt - ist auf Kurs für die längste Verlustserie seit September 2023.
Der Börsengang von Anthropic stiess weltweit auf grosses Interesse: Die Nachfrage überstieg das Angebot um das Siebenfache. Investoren ausserhalb der USA investierten Milliarden Dollar - so sicherten sich Anleger in Japan Aktien im Wert von 3 Milliarden Dollar (bei einer Nachfrage von 9,4 Milliarden Dollar), während Privatanleger in Grossbritannien und Kontinentaleuropa Aktien im Wert von 1,1 Milliarden Dollar erwarben.
Das Debüt von Anthropic an der Nasdaq erfolgte nach wochenlangen Kursschwankungen an den US-Börsen. Investoren sind derzeit verunsichert - unter anderem wegen der Rolle von Nvidia als zentraler Stützpfeiler des KI-Ökosystems, nachdem der langjährige Unternehmenschef abgelöst wurde. Zudem sorgt der Wahlsieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen für Unsicherheit, da er eine Veränderung der regulatorischen Rahmenbedingungen für die Branche erwarten lässt.
«Die Stimmung rund um das Thema KI hat sich weiter verschlechtert, und dieser Trend hält auch heute an», erklärt Jordan Watson, Managing Director für Investments bei Tandem Investment Advisors. «Für die Märkte ist Anthropic derzeit das transparenteste Echtzeit-Signal für die Risikobewertung im KI‑Sektor.»
(Bloomberg/cash)