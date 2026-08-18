Über den Umsatzanstieg von Anthropic auf über 65 Milliarden Dollar informierte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Montag. Die Kennziffer, die das aktuelle Geschäft auf ein Jahr hochrechnet, lag im Mai noch bei 47 Milliarden Dollar und Ende 2025 bei rund neun Milliarden Dollar. Das schnelle Wachstum unterstreicht die starke Position des Unternehmens vor einem möglichen Börsengang noch in diesem Jahr. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg darüber berichtet.
Anthropic ist der Entwickler des KI-Claude, der bei Programmierern Anklang findet und dem Unternehmen stetige Einnahmen von Firmenkunden sichert. Das Start-up hat bereits vertraulich einen Börsengang beantragt und liefert sich ein Rennen mit dem Konkurrenten OpenAI um den Sprung an den Kapitalmarkt. Für das Jahr 2028 rechnet Anthropic mit einem Umsatz von etwa 190 bis 200 Milliarden Dollar, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag berichtet hatte. Bei einer Finanzierungsrunde im Mai wurde das Unternehmen mit 965 Milliarden Dollar bewertet, mehr als doppelt so hoch wie die Bewertung von 380 Milliarden Dollar im Februar.
(Reuters)