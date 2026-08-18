Anthropic ist der Entwickler des KI-Claude, der ​bei Programmierern Anklang findet und dem Unternehmen ​stetige Einnahmen von Firmenkunden sichert. ​Das Start-up hat bereits vertraulich einen Börsengang beantragt und liefert ‌sich ein Rennen mit dem Konkurrenten OpenAI um den Sprung an den Kapitalmarkt. Für das Jahr 2028 rechnet ​Anthropic ​mit einem Umsatz von etwa ⁠190 bis 200 Milliarden Dollar, ​wie die Nachrichtenagentur Reuters ⁠am Freitag berichtet hatte. Bei einer Finanzierungsrunde im ‌Mai wurde das Unternehmen mit 965 Milliarden Dollar bewertet, mehr als doppelt so hoch ‌wie die Bewertung von 380 Milliarden Dollar ​im Februar.