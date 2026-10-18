Der jetzt angekündigte «Anthropic Public Benefit Fund» soll unter anderem ​Spenden an gemeinnützige Organisationen, direkte Zahlungen an ​bestimmte Bevölkerungsgruppen sowie Massnahmen zur Abfederung ​der KI-Auswirkungen auf Arbeitnehmer unterstützen. Die Mittel des Fonds dürften ‌weder im In- noch im Ausland für Lobbyarbeit oder politische Spenden verwendet werden, hiess es. Zusammen mit dem neuen ​Fonds ​seien damit rund 20 ⁠Prozent der Anthropic-Aktien für öffentliche Zwecke ​vorgesehen. Der Fonds soll ⁠als hundertprozentige Tochtergesellschaft gegründet werden. Für jeden Wertzuwachs von ‌50 Prozent über einem noch nicht genannten Basiswert könne der Verwaltungsrat dem Fonds weitere zwei ‌Prozent der Anthropic-Aktien zuteilen. Voraussetzung für das ​Vorhaben sei aber die Zustimmung der Aktionäre.