Aus dem Protokoll der Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) vom Juli ging hervor, dass die meisten Teilnehmer davon ausgingen, dass «frühere Energiepreisanstiege» nachlassen und somit dazu beitragen würden, die Inflation im weiteren Jahresverlauf zu dämpfen. Doch in dieser Woche – im Anschluss an die Zinserhöhung der Fed vom 16. September – warnte Austan Goolsbee, Präsident der Chicago Fed, die Zentralbank könne wiederholte und anhaltende Angebotsschocks nicht ignorieren. «Sobald sich inflationswirksame Angebotsschocks verfestigen, greift die Logik, sie einfach zu ignorieren, nicht mehr», sagte er.