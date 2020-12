Damit will die Gruppe unter anderem die Digitalisierung des Geschäfts weiter vorantreiben. Die neue Struktur richte sich konsequent auf die Kunden aus und fördere die Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. So soll beispielsweise der Apothekenkanal sowohl stationär als auch online gestärkt werden.

Künftig verzichtet Galenica auf die Aufteilung nach den Geschäftsbereichen Retail, Product&Brands sowie Services. Neu wird die Organisation auf die Service Einheiten Pharmacies, Healthcare, Products& Marketing, Wholesale&Logistics sowie IT&Digital Services ausgerichtet.

Diese Service-Einheiten und ihre Führungsteams leiten neu die bekannten Geschäftseinheiten wie die Apothekenformate Amavita, Sun Store und Coop Vitality sowie die Firmen Galexis, Alloga der Verfora. Daraus dürften sich auch Synergie- und Effizienzpotenziale ergeben, heisst es.

Neu in die Geschäftsleitung der Gruppe wird derweil Virginie Pache Jeschka aufgenommen. Sie leitet die Coop Vitality Apotheken.

(AWP)