Betroffen ⁠sind Anwendungen, die ausserhalb des Apple-eigenen ⁠App Stores vertrieben werden, wie der Online-Riese am ‌Dienstag mitteilte. Das Unternehmen ändert damit ‌erneut sein Gebührensystem, ​um den Anforderungen europäischer Aufsichtsbehörden und des Digital Markets Act der EU gerecht zu werden. Die Neuerungen, die am 1. Oktober ‌in Kraft treten, würden die Streitigkeiten mit der EU und der Europäischen Kommission in dieser Hinsicht ​beilegen, hiess es weiter. Die Kommission ​erklärte, sie begrüsse ​den Schritt und werde die Umsetzung überwachen.