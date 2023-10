Details der Gespräche würden voraussichtlich im Laufe der Woche bekanntgegeben, hiess es in dem Bericht weiter. Zuvor hatte der Richter im aktuellen US-Kartellverfahren gegen die Alphabet-Tochter Google angekündigt, versiegelte Zeugenaussagen des DuckDuckGo-Chefs und eines Apple-Managers zu öffnen. Gleiches gelte für Aussagen zu Verhandlungen zwischen Apple und Microsoft. Letzterer bietet die Suchmaschine «Bing» an, die in den vergangenen Monaten mit der Künstlichen Intelligenz (KI) von ChatGPT aufgerüstet wurde.