Apple kürzt einem Medienbericht zufolge zur ‌Kostensenkung ⁠die Budgets seiner Mitarbeiter für die ⁠Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI). Dies sei Teil umfassenderer ‌Sparmassnahmen, obwohl der Konzern den ‌Einsatz von KI ​ausweiten wolle, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf Insider. Demnach senkte der iPhone-Hersteller im vergangenen Monat ‌die täglichen Ausgaben für KI bei einigen Ingenieuren von 300 auf 200 Dollar.

​Weitere Kürzungen auf 100 ​Dollar würden für einzelne Entwicklerteams ​erwogen. Die Budgets decken die Kosten für ‌Tokens ab, die von KI-Modellen wie ChatGPT von OpenAI verarbeitet werden. Der ​Schritt ​spiegele einen allgemeinen ⁠Trend bei Technologieunternehmen wider, ​ihre Ausgaben für ⁠KI genauer zu prüfen. Eine Stellungnahme ‌von Apple lag zunächst nicht vor.

(Reuters)