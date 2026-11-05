Apple kürzt einem Medienbericht zufolge zur ‌Kostensenkung ⁠die Budgets seiner Mitarbeiter für die ⁠Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI). Dies sei Teil umfassenderer ‌Sparmassnahmen, obwohl der Konzern den ‌Einsatz von KI ​ausweiten wolle, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf Insider. Demnach senkte der iPhone-Hersteller im vergangenen Monat ‌die täglichen Ausgaben für KI bei einigen Ingenieuren von 300 auf 200 Dollar.