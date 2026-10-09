Das Auftragsvolumen für Oktober liege ⁠15 Prozent unter den ursprünglichen Planungen, schrieb «Nikkei Asia» am ‌Freitag unter Berufung auf Insider. ‌Betroffen seien die ​im vergangenen Monat vorgestellten Modelle iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max. Diese kosten wegen der gestiegenen Preise für Speicherchips ‌jeweils 100 Dollar mehr als die Vorgängerversionen. Apple war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.