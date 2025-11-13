Applied Materials bietet unter anderem Maschinen zur Fertigung von Hochleistungsspeichern für Künstliche Intelligenz (KI) an. Zu den Kunden zählen der weltgrösste Chip-Auftragsfertiger TSMC und der südkoreanische Elektronik-Konzern Samsung. Darüber hinaus ist der Anlagenbauer Teil eines Konsortiums, das unter Führung des Physiknobelpreisträgers John Martinis eine Serienfertigung für Quantencomputer aufbauen will. Diese neuartigen Rechner können bestimmte Aufgaben um ein Vielfaches schneller erledigen als klassische Supercomputer.