Das zeigt sich dem INSS zufolge auch darin, dass in den neuen Regeln noch verbliebene Verweise auf die Errungenschaften von Kims Grossvater und Staatsgründer Kim Il Sung sowie seines Vaters ‌Kim Jong Il gestrichen wurden. Stattdessen werde die zentrale Rolle Kim Jong Uns betont. Er ist Generalsekretär der Partei - ein Amt, das laut INSS durch die Änderungen noch weitreichende Befugnisse bekam. So ​könne Kim wichtige Posten umbesetzen, Parteimitglieder aufnehmen oder ausschliessen sowie Parteiorganisationen auflösen. Kim ​könne damit direktere Kontrolle ausüben, ohne auf Parteigremien angewiesen ​zu sein, so die Schlussfolgerung des INSS.