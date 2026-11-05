Insgesamt waren etwas mehr Personen bei den regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote verharrte indes auf dem September-Niveau.
Per Ende Oktober stieg die Zahl der bei den RAV als arbeitslos registrierten Personen gegenüber Ende September um 535 auf 141'015 Personen, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte. Dies entsprach einer Zunahme von 0,4 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat waren 5803 Personen oder 4,3 Prozent mehr arbeitslos.
Die Arbeitslosenquote verharrte derweil im Oktober bei 3,0 Prozent. Zudem blieb auch die um saisonale Faktoren bereinigte Arbeitslosenquote unverändert bei 3,1 Prozent.
Gestiegen ist im Oktober auch die Zahl der in den RAV registrierten Stellensuchenden. Sie erhöhte sich um 1,1 Prozent auf 230'001, wie es weiter heisst. Die Stellensuchendenquote stieg damit von 4,8 auf 4,9 Prozent.
Rückgang bei Kurzarbeit im Juli
Zugleich waren mit 40'462 weniger offene Stellen bei den RAV ausgeschrieben. Gegenüber September sank diese Zahl um 8,5 Prozent. Knapp zwei Drittel der offenen Stellen unterlagen der Stellenmeldepflicht, die für Berufsarten mit einer Arbeitslosenquote von 5 Prozent und mehr gilt.
Ein deutlicher Rückgang war bei der Kurzarbeit auszumachen, deren Daten das Seco mit Verzögerung meldet. Im Juli waren mit 7068 insgesamt 1295 Personen (-15,5 Prozent) weniger von Kurzarbeit betroffen als noch im Juni. Auch die Anzahl der Betriebsabteilungen in Kurzarbeit verringerte sich um 166 auf noch 473.
(AWP)