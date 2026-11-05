Ein deutlicher Rückgang war bei der Kurzarbeit auszumachen, deren Daten das Seco mit Verzögerung meldet. Im Juli waren mit 7068 insgesamt 1295 Personen (-15,5 Prozent) weniger von Kurzarbeit betroffen als noch im Juni. Auch die Anzahl der Betriebsabteilungen in Kurzarbeit verringerte sich um 166 auf noch 473.