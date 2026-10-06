Zugleich waren mit 44'199 mehr offene Stellen bei den RAV ausgeschrieben. Gegenüber August erhöhte sich diese Zahl um 1,1 Prozent. Von den offenen Stellen unterlagen weiter gut zwei Drittel der Stellenmeldepflicht, die für Berufsarten mit einer Arbeitslosenquote von 5 Prozent und mehr gilt.