Die Arbeitsleistung war montags und freitags besonders beeinträchtigt, wie Chief Executive Officer Jamie Dimon in einem privaten Treffen mit Analysten von Keefe, Bruyette & Woods berichtete. Teilweise aus diesem Grund sowie angesichts der Sorge, dass Telearbeit kein Ersatz für menschliche Interaktion ist, bittet die grö Prozentte US-Bank in den kommenden Wochen mehr Arbeitnehmer, in die Büros zurückzukehren.

"Der Home-Office-Lebensstil scheint sich auf jüngere Mitarbeiter ausgewirkt zu haben, und die allgemeine Produktivität und der kreative Motor haben gelitten", schrieb KBW-Analyst Brian Kleinhanzl in einer Notiz an Kunden vom 13. September und verwies auf ein früheres Treffen mit Dimon.

Die Bank hat einen Produktivitätsrückgang bei "Mitarbeitern im Allgemeinen, nicht nur bei jüngeren Mitarbeitern" festgestellt, erklärte JPMorgan-Sprecher Michael Fusco in einer E-Mail und fügte hinzu, dass jüngere Mitarbeiter, die nicht im Büro sind, "durch verpasste Lernchancen Nachteile haben könnten".

JPMorgan wies in der vergangenen Woche leitende Mitarbeiter in den Bereichen Sales und Handel an, bis zum 21. September in ihre Büros zurückzukommen. Dies war die bisher weitgehendste Ma Prozentnahme einer US-Bank zur Rückkehr an den Arbeitsplatz. Arbeitnehmer in anderen Funktionen werden ebenfalls ermuntert zurückzukehren, bis eine maximale Gebäudekapazität von 50 Prozent in New York erreicht ist.

"Insgesamt glaubt Jamie, dass ein Wechsel zurück ins Büro gut für die jungen Mitarbeiter ist und kreative Ideen fördert", schrieb Kleinhanzl.

Andere US-Finanzinstitute machen bessere Erfahrungen

Indes haben andere US-Finanzinstitute offenbar bessere Erfahrungen gemacht. Sie geben einen Teil ihrer Büroflächen auf, um angesichts der Coronavirus-Pandemie die Kosten zu senken.

Fifth Third Bancorp teilte am Montag mit, dass das Unternehmen im Rahmen seines Plans, die Jahreskosten um 200 Millionen Dollar zu senken, etwa 20 Prozent seiner Büroflächen reduzieren wird. Prudential Financial und Synchrony Financial sagten, dass sie ebenfalls ihre Immobilienflächen reduzieren werden, da sie ihre Mitarbeiter weiter von zu Hause aus arbeiten lassen.

"Ich denke, wir alle sind wahrscheinlich angenehm überrascht, wie gut es gelaufen ist", sagte Margaret Keane, Chief Executive Officer von Synchrony, am Montag auf einer Investorenkonferenz. "Wir haben uns entschieden, das wirklich zu beschleunigen."

